Jornada i-Talks «Marketing & e-Business» en Alicante. RAFA ARJONES

Jaume Vidagañ

Las nuevas tecnologías han cambiado nuestras rutinas radicalmente, por lo que la innovación —a nivel tecnológico, pero también de gestión, gobernanza y producto— supone un camino irrenunciable para cualquier empresa que quiera crecer de forma saludable.

En este sentido, Prensa Ibérica y sus principales medios presentan, junto a ROI UP Group, una nueva sesión de i-Talks 2022, el ciclo de workshops de innovación y emprendimiento enfocado al tejido empresarial mediterráneo español. Bajo el título «Marketing & Business», grandes profesionales del ámbito del marketing, i+D y el mundo de la empresa pondrán encima de la mesa las claves que rigen el sector en la actualidad.

Así pues, durante la ronda de charlas quedará patente cómo la transformación digital y la evolución tecnológica impulsan a la pequeña, mediana y gran empresa a dar un paso más en sus estrategias digitales.

Además, sus ciclos y pequeñas mesas con ponencias inspiracionales versarán sobre tendencias en el negocio digital, innovación dentro de las compañías, retos a nivel organizativo o gestión de personas en momentos de cambio.

Por último, también se esbozarán los principales desafíos que afrontan los negocios digitales hoy en día.

Marketing & Business

La nueva jornada de i-Talks, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, abordará los principales retos del entorno en los negocios digitales y la gestión del talento.

La sesión, que estará dirigida por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, contará con la participación de la consellera de Innovación, Ciencia y Universidades, Josefina Bueno; Raimundo José Sala Albert, embajador del evento; Luis Fantini, CTIO en ROI UP Group; Antonio Juan Juan, director de Estrategia Digital y director de ROI UP Group Cataluña; Francisco Valiente, CDO en HOFF; además de otras voces autorizadas del marketing y la gestión de talento como Verónica Rodríguez de Gortázar, COO en ROI UP Group; Gabriel Ferrer, director de ROI UP Group Levante; y Pepe Valiente, que se conectará en streaming desde Silicon Valley. Por último, la clausura del acto correrá a cargo de Diego Jiménez, CEO de ROI UP Group.

Tercer ciclo de i-Talks

Así pues, i-Talks 2022 aspira a ser, de nuevo, un espacio para el debate en el marco del fomento de la cultura de emprendimiento y la cultura en la región valenciana. Así, «Marketing & Business» se une a otros ciclos impulsados por el grupo Prensa Ibérica, como los ya celebrados «València Capital Europea de la Innovación» y «Alimentación sostenible».

15 de noviembre – Marketing & e-Business

Agenda del evento

